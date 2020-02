Bolivia: elezioni, pronti ricorsi a candidatura di Morales al Senato (2)

- In caso di via libera, comunque, molti politici hanno preannunciato la presentazione di ricorsi alla candidatura di Morales, pronti a denunciare che - contrariamente a quanto dispone la legge - l'ex capo dello stato non ha avuto residenza stabile nella circoscrizione per la quale si presenta. Morales ha lasciato la Bolivia a ottobre 2019, nel pieno delle proteste seguite alle contestate elezioni presidenziali. Inoltre, prima di abbandonare il paese la sua residenza era La Paz e non nella provincia di Cochabamba, il "feudo" elettorale che aspira a rappresentare. In base a un accordo politico stretto per uscire dalla crisi dello scorso autunno, Morales non può tornare a correre alla carica di presidente, ma in caso di dimissioni di presidente e vice presidente l'incarico verrebbe assegnato allo speaker del Senato, incarico alla portata di Morales, dovesse essere eletto. (segue) (Brb)