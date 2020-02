Bolivia: elezioni, pronti ricorsi a candidatura di Morales al Senato (6)

- Al voto si presenta anche Carlos Mesa, già alla guida del paese dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005. Mesa era diventato presidente della Bolivia sostituendo Gonzalo Sanchez de Lozada, di cui era vice. Un avvicendamento dettato dalla cosiddetta "guerra del gas": si tratta di una serie di manifestazioni scatenate per la decisione di esportare il gas naturale a Usa e Messico attraverso i porti cileni. Una scelta criticata per il prezzo praticato alla risorsa, considerato troppo basso, e perché non teneva conto della necessità di soddisfare prima le necessità energetiche del paese. Mesa, a capo della coalizione Comunità cittadina (Cc), correrà con l'appoggio di Gustavo Pedraza, riproponendo il ticket arrivato secondo alle contestate elezioni del 20 ottobre. (segue) (Brb)