Bolivia: elezioni, pronti ricorsi a candidatura di Morales al Senato (9)

- Una volta ufficializzate le candidature sarà possibile avviare la campagna elettorale, ma solo in piazze a nei luoghi pubblici. La comunicazione politica sui media potrà iniziare 30 giorni prima del voto, fissato al 3 maggio, e nel rispetto del silenzio elettorale, 72 ore prima dell'apertura delle urne. Il Tse ha inoltre chiarito che i criteri di alternanza di genere nella presentazione delle candidature non riguarda gli aspiranti alla presidenza, ma solo nelle liste che si preparano per eleggere deputati e senatori. Una norma che potrà essere soddisfatta comunque al momento della stesura definitiva dell'ordine dei candidati, cosa che potrà farsi fino a poco prima del voto. (Brb)