Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, sarà domani in Brasile per un incontro con l'omologo Ernesto Araujo. Al centro del colloquio che si terrà a Brasilia, l'esigenza di superare lo scoglio delle aperte differenze politiche ed ideologiche espresse dai presidenti dei due paesi, Alberto Fernandez e Jair Bolsonaro, e stabilire una piattaforma di dialogo che permetta di affrontare in modo pragmatico le innumerevoli ed imprescindibili questioni che compongono il tessuto delle relazioni bilaterali e commerciali tra i due paesi vicini. Il fatto che si tratti del primo incontro tra esponenti dei due governi ad oltre due mesi dall'insediamento di Fernandez è indice delle difficoltà che attraversano oggi le relazioni tra l'Argentina e il suo principale socio commerciale, difficoltà evidenziate anche dagli aspri scambi di vedute sui social media avvenuti tra il presidente argentino e Bolsonaro nei mesi scorsi. (segue) (Abu)