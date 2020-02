Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (2)

- In un comunicato ufficiale il ministero degli Esteri argentino afferma che l'incontro che i ministri degli Esteri di entrambi i Paesi terranno il 12 febbraio in Brasile "servirà a comunicare gli obiettivi dell'attuale governo". In tale contesto, si legge nella nota, verrà ribadito ciò che è già stato espresso dal presidente Alberto Fernandez in occasione del suo insediamento, lo scorso 10 dicembre, sulla volontà di "costruire con il Brasile un'agenda ambiziosa, innovativa e creativa, a livello tecnologico, produttivo e strategico". In questa prospettiva, afferma il governo argentino "entrambi i paesi lavoreranno per rafforzare il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) e l'integrazione regionale, con una prospettiva che si traduca in benefici per i cittadini di entrambi paesi, creazione di posti di lavoro e crescita delle economie". (segue) (Abu)