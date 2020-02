Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione argentina è composta oltre che dal ministro degli Esteri, Felipe Solà, anche dal segretario agli Affari strategici, Gustavo Beliz, dal segretario per il Commercio Estero, Jorge Neme, e dal sottosegretario per Mercosur, Marilita Squeff. Tra i temi in agenda anche alcuni temi puntuali che attengono al blocco regionale composto oltre che da Brasile ed Argentina, anche da Uruguay e Paraguay. Tra questi la questione dell'eliminazione della tariffa esterna comune proposta da Bolsonaro. Il governo argentino, che affronta una profonda crisi anche produttiva, punta a mantenere questa barriera protezionistica, fissata oggi tra il 12 ed il 13 per cento, ed eventualmente a trattare su una sua flessibilizzazione "caso per caso". (segue) (Abu)