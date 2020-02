Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lunga intervista concessa recentemente alla rivista "Veja", Bolsonaro aveva parlato della "questione Argentina", mettendo in evidenza i legami con quella sinistra latinoamericana da lui sempre censurata. "Evo Morales è in Argentina, che è al confine con la Bolivia. È un indizio. Si fermerà lì cercando di destabilizzare" il suo paese d'origine, aveva detto Bolsonaro tornando ad esprimere critiche sulla decisione di Buenos Aires di concedere a Morales la possibilità di chiedere lo status di rifugiato. Il leader conservatore è quindi tornato ad attaccare scelte di politica interna del nuovo governo argentino, affermando che le misure sociali previste dal nuovo presidente dell'Argentina faranno precipitare il paese nella situazione in cui si trova il Venezuela. (segue) (Abu)