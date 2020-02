Milano: clochard ritrovato morto in cantina stabile Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere di un clochard di 51 anni di origini algerine è stato ritrovato martedì mattina intorno alle 11.15 da alcuni operai impegnati nella sostituzione della coibentazione per le tubazioni del riscaldamento in una cantina dello stabile Aler al civico 5 di viale Molise. Sul corpo dell'uomo il medico legale non ha trovato segni evidenti di violenza e dal primo esame esterno ha collocato il decesso alla sera prima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che al momento escludono qualsiasi ipotesi se non quella della morte per cause naturali. L'uomo, identificato dalle impronte digitali, era disteso sopra un materasso di fortuna, che con molta probabilità era il suo abituale giaciglio notturno. Su di lui pendeva un decreto di espulsione. (Rem)