Difesa: Coi, generale Portolano visita quartier generale Missione Eutm Somalia

- Si è conclusa oggi, presso il quartier generale della Missione Eutm Somalia, la visita del generale di corpo d’armata Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi). Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l’alto ufficiale, accompagnato dal capo reparto operazioni del Coi, generale di brigata aerea Luigi Del Bene, è stato accolto dal comandante della Missione Eutm Somalia, generale di brigata Antonello De Sio. Il comandante del Coi, ha ricevuto un aggiornamento informativo sulla Missione in Somalia dal comandante della missione, per poi visitare la sede del Comando della Missione in Somalia, dove ha incontrato il personale del contingente italiano impiegato nella Missione Eutm Somalia. Successivamente, accompagnato dall’Inviato speciale del ministero degli Affari Esteri per il Corno d’Africa, Luciano Pezzotti, dall’ambasciatore d’Italia in Somalia, Alberto Vecchi e dal generale di brigata Antonello De Sio, ha incontrato il primo ministro della Repubblica federale di Somalia, Hassan Ali Khayre. Nel suo intervento finale, il Generale Portolano ha voluto esprimere il proprio plauso agli uomini e alle donne dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina e dei Carabinieri impegnati in Somalia. Il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, dal 2 settembre 2019 è alla guida del Comando operativo di vertice interforze, organismo alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della Difesa, che esercita la pianificazione, il coordinamento e la direzione di tutte le operazioni militari delle Forze armate italiane.(Com)