El Salvador: presidenza, rispetteremo disposizioni Corte suprema pur non condividendole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha assicurato che rispetterà le disposizioni della Corte suprema sulla crisi politica e istituzionale in corso nel paese, “pur non condividendole”. L’organo esecutivo “ha sempre mostrato rispetto per la separazione dei poteri come pilastro fondamentale dello stato di diritto”, si legge in un comunicato della presidenza. “Le misure cautelari decretate potrebbero ostacolare l’effettivo lavoro del governo, che ha sempre dimostrato la sua legittima preoccupazione per gli interessi del popolo. Esortiamo l’Alta corte, nel pronunciare la sentenza definitiva, a prendere in considerazione i veri interessi della Repubblica in tema di sicurezza, attraverso una interpretazione che permetta di adattare la Costituzione alle realtà del momento”, prosegue il comunicato. (segue) (Mec)