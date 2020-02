Africa: vertice Ua ribadisce impegno a risoluzione conflitti per favorire integrazione continentale (4)

- Gli auspici di Faki e Lamamra sono state in qualche condensati nell’intervento del commissario dell’Unione africana per la pace e la sicurezza, Smail Chergui, che ha sollecitato l’organizzazione regionale a svolgere un ruolo più importante nella risoluzione dei conflitti africani, Libia in primis, e a lavorare a fianco delle Nazioni Unite nel processo di mediazione. “Le Nazioni Unite hanno bisogno di noi adesso", ha detto Chergui durante una conferenza stampa tenuta a margine del summit, osservando che Ua e Onu dovrebbero lavorare “mano nella mano”. L’attenzione del commissario è andata in modo particolare al conflitto libico, un “problema africano” sul quale i paesi dell’Unione hanno necessariamente “una sensibilità che forse altri non hanno”. Sul filo di un maggiore coinvolgimento africano nella mediazione dei conflitti continentali, approccio promosso dal cancelliere tedesco Angela Merkel alla conferenza di Berlino dello scorso 19 gennaio e dalle autorità della Repubblica del Congo al vertice Ua sulla Libia di Brazzaville del 30 gennaio, Chergui ha notato che, una volta stabilito un “reale” cessate il fuoco in Libia, l’Ua si unirà alla missione delle Nazioni Unite nel paese per verificarne il rispetto. In questa prospettiva, e dopo aver sottolineato il legame esistente ai suoi occhi fra l’instabilità in Libia e l’ascesa dei gruppi jihadisti in Mali, Niger e Burkina Faso, Chergui ha auspicato che l’Ua trasferisca la sua missione in Libia a Tripoli. (segue) (Res)