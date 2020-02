Africa: vertice Ua ribadisce impegno a risoluzione conflitti per favorire integrazione continentale (5)

- Per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, qualsiasi strategia di risoluzione del conflitto libico deve passare dal rispetto dell’embargo sulle armi, cosa che non avviene attualmente. Guterres ha definito “a dir poco scandaloso” il continuo afflusso di armi nel paese nordafricano nonostante il divieto, con operazioni militari che aggravano una situazione umanitaria già difficile. "Riteniamo assolutamente essenziale associare l'Unione africana alla ricerca di una soluzione al conflitto libico", ha dichiarato il segretario Onu, affermando di aver compreso la "frustrazione" manifestata in questi anni dall’organizzazione per essere stata messa da parte nella risoluzione del conflitto. A sua volta, Guterres ha quindi chiesto il rafforzamento della collaborazione tra le Nazioni Unite e l'organizzazione regionale. "La missione delle Nazioni Unite a Tripoli è pronta a ricevere una rappresentanza dell'Unione africana nei suoi locali, e vogliamo che i delegati dell’organizzazione possano partecipare a tutti i gruppi di lavoro intra-libici", ha detto il segretario generale. (segue) (Res)