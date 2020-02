Africa: vertice Ua ribadisce impegno a risoluzione conflitti per favorire integrazione continentale (6)

- Nel corso della due giorni di vertice i leader africani ha preso alcune misure concrete per affrontare la crisi umanitaria legata alle numerose crisi del continente. In questo senso, il commissario per gli Affari politici dell'Ua, Minata Samate-Cessoum ha annunciato che l'Ua stanzierà 100 milioni di dollari per sostenere le azioni di aiuto agli sfollati e alle persone colpite dai conflitti, mentre il capo di Stato egiziano Abdel Fatah al Sisi - presidente di turno uscente dell’Ua - ha espresso la volontà del suo paese di ospitare un vertice africano per discutere l'istituzione di una forza africana congiunta anti-terrorismo. L’ambasciatore del Sud Sudan presso l'Unione Africana, James Morgan, ha ribadito da parte sua il diritto di Giuba alla sovranità nazionale nonostante le difficoltà incontrate da ormai un anno e mezzo dal presidente Salva Kiir ed il leader dell’opposizione armata Riek Machar nel raggiungere un accordo. "Faremo questo governo (di transizione) con o senza Riek Machar", ha detto il diplomatico, per il quale “nessuno ci dirà quanti Stati il Sudan del Sud dovrà avere, siamo sovrani". Sul fronte dell’attuazione dell’Area di libero scambio continentale africana (Cfta), tema centrale insieme a quello della sicurezza, il vertice ha consacrato il sudafricano Wamkele Mene, principale negoziatore del Cfta, come segretario generale della Zona di libero scambio, mentre la capitale ghanese Accra si è aggiudicata la sede del segretariato. (Res)