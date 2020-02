Emergenze: entro 2021 servizio 112 esteso a 80 per cento popolazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2021 l'80 per cento della popolazione italiana potrà contattare il Numero unico di emergenza (112) quando il servizio sarà esteso anche a Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Puglia. Lo ho detto il direttore generale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Lombardia, Alberto Zoli, durante una conferenza stampa alla Prefettura di Milano in occasione della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112. Ad oggi la copertura riguarda il 42,75 per cento e il 112 è arrivo nelle regioni di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio (solo a Roma), Piemonte, Trentino Alto-Adige e Sicilia. A livello nazionale nel 2019 alle 13 Centrali Uniche di Risposta sparse nel territorio italiano sono arrivate circa 12 milioni di telefonate di cui il 54,3 per cento sono state filtrate e non inoltrate alle centrali operative di intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). Il tempo medio di attesa prima della risposta di un operatore è stato di 7,5 secondi mentre la durata media del processo della richiesta di soccorso si è attestato sui 55 secondi. Con il Nue "è sfatata la falsità che il doppio passaggio" dalla centrale del 112 a quella di riferimento per la gestione dell'emergenza "fa perdere tempo", ha spiegato Zoli, che ha seguito la sperimentazione avviata ormai dieci anni nella zona di Varese. "Nel 2012 pre 112 la telefonata durava 147 secondi mentre con il Nue nel 2017 durava 146 secondi. Non si perde tempo - ha evidenziato Zoli - anzi si recupera". (Rem)