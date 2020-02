Roma: Raggi, nel 2021 arriveranno i primi dei 100 nuovi autobus ibridi

- "Voglio dare una buona notizia a tutti i cittadini: ad inizio 2021 arriveranno a Roma i primi dei 100 nuovi autobus ibridi". Lo annuncia su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sono state aperte le buste della gara bandita da Atac. Mancano solo le ultime verifiche di rito per l’aggiudicazione: ancora un po' di giorni per ultimare l’iter, poi potrà partire la produzione dei nuovi mezzi - spiega Raggi -. I 100 bus ecologici si andranno ad aggiungere agli oltre 400 nuovi bus messi su strada dal 2016 e ai 328 pronti ad arrivare nei prossimi mesi. Diamo così nuova linfa al parco mezzi di Atac. Sono numeri importanti. Numeri che confermano ancora una volta che il percorso avviato per il risanamento di Atac è quello giusto. Abbiamo trovato un’azienda sull’orlo del fallimento e una flotta bus vecchia con oltre 11 anni di età media. Abbiamo invertito la rotta: mattone dopo mattone stiamo ricostruendo Atac per dare a tutti i cittadini - conclude il sindaco - un servizio migliore di trasporto pubblico". (Rer)