Craxi: Comazzi (Fi), a Pesaro sindaco gli intitolerà una strada, pessima figura per Pd milanese

- “Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha annunciato oggi che presto dedicherà una strada a Bettino Craxi, nella sua città. Un esempio di lungimiranza che mette ancor più in imbarazzo gli esponenti del Pd milanese: incapaci di prendere una decisione, sono stati rampognati anche dal sindaco Sala. Non paghi, hanno persino questionato sulla scelta di alcuni giovani dem, che hanno dovuto annullare un convegno sul leader socialista” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Motivando la sua scelta - prosegue l’azzurro - il sindaco Pd Ricci ha affermato che 'la statura politica, la visione europea, la politica internazionale di Craxi sono indiscutibili e la sua politica ha segnato la vita del paese e la storia del riformismo italiano'. Che dire, ogni città ha la sinistra che si merita. Complimenti a Ricci per la sua onestà intellettuale. Quanto alla sinistra milanese - conclude - vale la celebre frase del Manzoni: 'il coraggio, uno non se lo può dare'”. (com)