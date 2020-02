Trasporti: Bordoni (Lega), abbiamo contribuito a superare incertezza su stazione Giardini di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera passata in Campidoglio per vincolare i fondi derivanti dal piano casa nel quartiere Giardino di Roma alla realizzazione della stazione della Roma Lido ha ricevuto il voto favorevole anche della Lega. "Una delibera volta a sbloccare una situazione di incertezza e immobilismo a cui abbiamo votato in modo favorevole affinché gli oneri derivanti dai permessi a costruire rilasciati nel comprensorio 'Giardino di Roma' siano destinati alla realizzazione di una fermata aggiuntiva sulla Roma Lido". A dirlo in una nota è il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Dispiace che la Giunta non abbia mai fatto propria questa battaglia in cui si poteva evitare di arrivare ad una delibera di iniziativa consiliare". I problemi di viabilità a Sud di Roma sono noti e il tema del potenziamento della Roma Lido "doveva essere - conclude Bordoni - al centro di valutazioni politiche più attente. Speriamo che la Giunta sappia attivarsi per la realizzazione di questa nuova fermata e la Regione partecipi al cofinanziamento dell'opera senza il solito tira e molla dettato da ragioni politiche". (Com)