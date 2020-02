Governo: D'Incà, bassa natalità sintomo indebolimento tessuto Paese, con fase 2 rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, su Twitter, dopo i dati diffusi dall'Istat sulla natalità, osserva che "la bassa natalità registrata in Italia, con la media di 1,29 figli per donna e un saldo negativo di 212mila unità tra nascite e decessi, è il sintomo di un progressivo indebolimento del tessuto del nostro Paese. Così come ha detto anche il presidente Mattarella", ma assicura anche che "il rilancio dell’economia, previsto nella fase 2 del governo, e il miglioramento delle condizioni socio-economiche, contribuiranno a offrire la visione di futuro che i giovani hanno perso e su cui puntare per costruire una famiglia e invertire il trend demografico del Paese". Sempre sul social network, D'Incà ricorda che "il governo ha stanziato 600 milioni di euro nel 2020 e oltre 1 miliardo nel 2021 per aiutare le famiglie. Interventi che si sommano a quelli, già intrapresi o in programma, sia sotto il profilo economico-occupazionale che sociale".(Rin)