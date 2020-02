Regione Lazio: una commissione a Italia Viva, Marietta Tidei eletta presidente

- Marietta Tidei di Italia Viva (Gruppo misto) è la nuova presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, del Consiglio regionale del Lazio. Sostituisce il dimissionario Massimiliano Maselli (Fratelli d’Italia). Le operazioni di voto - si legge sul sito del consiglio regionale del Lazio - si sono svolte stamane in undicesima commissione, presieduta come da regolamento dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini, il quale prima del voto ha ringraziato Maselli per il lavoro svolto, mettendo in evidenza soprattutto l’approvazione del nuovo testo unico sul commercio sotto la sua presidenza. Marietta Tidei decade quindi da vice presidente della commissione e ne diventa presidente, grazie ai sei voti ottenuti dai colleghi. Quattro le schede bianche. Dopo l’elezione, anche Tidei ha ringraziato Maselli per il lavoro svolto e ha annunciato che uno dei suoi primi atti sarà convocare un’audizione con l’assessore regionale Paolo Orneli. Al termine della seduta, Buschini ha annunciato che la commissione sarà riconvocata per eleggere un nuovo vice presidente al posto di Tidei. (Rer)