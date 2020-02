Egitto-Italia: caso Patrick George Zaki, presidente Consiglio diritti umani riceve ambasciatore Cantini

- Il presidente del Consiglio nazionale per i diritti umani, Mohamed Fayek, ha ricevuto oggi Giampaolo Cantini, l’ambasciatore d’Italia in Egitto. In un comunicato, il Consiglio ha dichiarato che l’incontro si è tenuto su richiesta dell’ambasciatore italiano. L’ambasciatore d’Italia ha chiesto, durante l’incontro, informazioni sulla situazione dello studente egiziano Patrick George Zaki, che studia in una università italiana, con una borsa dell’Unione Europea e che è stato fermato dalle autorità egiziane, appena tornato dall’Italia, per accuse di sostegno ad organizzazioni terroristiche. Da parte sua Fayek ha affermato all’ambasciatore d'Italia di avere “chiesto alle autorità egiziane della situazione dello studente egiziano, che risulta essere stato fermato in base ad un’ordinanza della Procura generale ed è attualmente sotto inchiesta presso la stessa”. “Il Consiglio segue le fasi dell’inchiesta e tiene i contatti necessari per conoscere tutte le circostanze del caso”, si legge. Si ricorda che la Procura di Mansoura-Sud ha deciso l’8 febbraio scorso il fermo per 15 giorni a carico del ricercatore egiziano Patrick George Zaki, studente di Master all’Università di Bologna, dopo che era stato arrestato al suo rientro in Egitto, tornando dall’Italia. (Com)