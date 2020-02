Aerotrasporto: Cappellacci (FI) su Air Italy, crisi trasporti diventi emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in stato di liquidazione di Air Italy e il rischio isolamento per la Sardegna siano trattate per quello che sono: un'emergenza nazionale. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna. "La questione - prosegue l'esponente azzurro - deve essere seguita ai massimi livelli, con il pieno coinvolgimento anche di Palazzo Chigi. Si tratta del dramma di migliaia di lavoratori, delle rispettive famiglie e di quello di un'intera isola e di un popolo la cui possibilità di accesso al resto del territorio nazionale non può essere rimessa ai capricci di Bruxelles né alle bizze della politica. Chiediamo un impegno diretto del presidente del consiglio dei ministri - ha concluso Cappellacci - perché questa ennesima vertenza non può essere lasciata in balia degli eventi".(Com)