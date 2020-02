Imprese: Mattinzoli, Lombardia tiene, ma con nostre eccellenze dovremmo essere protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia lombarda tiene, ma "con le eccellenze che vantiamo, sia come Regione sia come Paese, non dovremmo difenderci, ma essere tra i protagonisti del rilancio della nostra economia". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, commentando i dati emersi dall'analisi sul quarto trimestre che completa il quadro del 2019 elaborata da Unioncamere Lombardia e presentata oggi nella sede di Milano. Evidenziando anche che, per il momento, sitamo assistendo all'ipatto emotivo del Coronavirus sull'economia, "per valutarne gli effetti reali servirà del tempo". "Uno strumento che può aiutare a uscire da questa fase di stallo - ha proseguito Mattinzoli - è sicuramente l'autonomia. Da Nord a Sud. Può aiutare l'economia del Paese, che sta ancora soffrendo. È per questo che ho voluto ripetere l'appello al Governo e al Parlamento. perché approvino al più presto le norme per dare il via al percorso autonomistico, nel minor tempo possibile". Riflettendo poi sui temi dell'analisi congiunturale, Mattinzoli ha spiegato che "Regione Lombardia è forte e non può avere una caduta repentina e rapida. Detto questo tutti questi piccoli segnali negativi ci fanno capire che la stagnazione potrebbe farci arrivare in una fase di recessione. Ed è per questo che serve un'azione ampia del sistema Paese". (segue) (Com)