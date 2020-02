Imprese: Mattinzoli, Lombardia tiene, ma con nostre eccellenze dovremmo essere protagonisti (2)

- Mattinzoli ha quindi sottolineato che in Lombardia nel 2019, a fronte di una diminuzione della produzione, l'occupazione non ha subito contrazioni. "La Lombardia e l'Italia - ha spiegato - sono eccellenze riconosciute nel mondo ed è normale che il Paese comunque tenga. È altrettanto vero che con le eccellenze che vantiamo, sia come Regione che come Paese, non dovremmo difenderci ma essere tra i protagonisti del rilancio della nostra economia". Mattinzoli, rispondendo a una domanda, ha voluto infine analizzare le ripercussioni della pandemia del Coronavirus. "Non bisogna farsi prendere dall'idea che il Coronavirus sia il problema dell'Italia. Dal punto di vista economico ci vorrà molto tempo per capire quali sono i veri danni che provoca". "Ora purtroppo - ha concluso l'assessore regionale - assistiamo perlopiù al suo effetto emotivo. Questo genera apprensione favorendo la stagnazione dei consumi. Gli ordini e i quantitativi di chi ha investito sul mercato cinese infatti sono fermi. Dobbiamo capire per quanto tempo prima di esprimere il nostro giudizio definitivo". (Com)