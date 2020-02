Russia: Gazprom annuncia programma incentivi per i dirigenti

- La compagnia energetica russa Gazprom approverà quest’anno un nuovo programma a lungo termine per gli incentivi ai dirigenti. Lo si apprende da una presentazione pubblicata oggi a beneficio degli investitori. “Stiamo sviluppando un nuovo programma a lungo termine per gli incentivi ai dirigenti”, ha detto il vicepresidente del Comitato di gestione dell’azienda, Famil Sadjgov, ripreso dal quotidiano “Vedomosti”. “Il programma sarà ultimato entro la fine del 2020”, ha aggiunto, spiegando che all’iniziativa sarà destinato lo 0,12 per cento del capitale autorizzato sulla base delle attuali quotazioni sulla Borsa di Mosca. Stando alle informazioni diffuse, a beneficiare del programma saranno anche i membri del consiglio di amministrazione e i direttori dei rami d’azienda, nonché gli amministratori delegati delle filiali. (Rum)