Egitto: Fratoianni (Leu), continui mobilitazione in Italia e Ue per rilascio giovane Zaki

- Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana-Leu, a proposito del caso di Patrick George Zaki Suleiman, il ricercatore dell'università di Bologna arrestato dalle autorità del Cairo al suo rientro in patria lo scorso fine settima, sostiene che sia "necessario che l'attenzione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, del mondo universitario del nostro Paese e internazionale non si fermino, se vogliamo che il giovane egiziano studente a Bologna esca indenne dalle carceri del regime di Al Sisi". Il rispetto dei diritti umani, prosegue in una nota il parlamentare di Leu, "non può essere calpestato, il nostro governo faccia tutto il possibile perché cessino torture e carcerazioni arbitrarie, e il giovane venga rilasciato". Quindi, Fratoianni conclude: "Si conferma ancora una volta che l'Egitto non può essere considerato un Paese sicuro, un Paese con cui nessun commercio di armi o di navi militari può essere tollerato". (Com)