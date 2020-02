Sud: amministratori locali "progressisti" a Provenzano, nostra esperienza a suo servizio

- "Siamo felici che il ministro per il Sud abbia incontrato i referenti delle Sardine per parlare di come continuare ad investire sullo sviluppo del nostro territorio. Per dare un nuovo slancio al Meridione c'è bisogno del contributo di tutti, soprattutto in questa fase in cui ci troviamo ad affrontare cambi di paradigma epocali per quel che riguarda l'economia, l'ambiente e la società". Lo hanno affermato in una nota gli assessori comunali Alessandra Clemente, di Napoli, Roberto Covolo, di Brindisi, Paola Romano, di Bari e Fausto Melluso, consigliere comunale di Palermo, in merito all'incontro delle Sardine con il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. (segue) (Ren)