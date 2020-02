Sud: amministratori locali "progressisti" a Provenzano, nostra esperienza a suo servizio (2)

- Gli amministratori locali hanno affermato: "In tal senso, vorremmo continuare ad alimentare il dibattito, mettendo a disposizione di tutti quello che abbiamo appreso in questi anni di governo del territorio in importanti città del Sud. Pur in assenza di una vera agenda urbana, abbiamo escogitato soluzioni nuove per semplificare i processi amministrativi e rendere più efficienti gli investimenti pubblici. Inoltre, abbiamo scoperto che alleandosi con comunità di cittadini, associazioni e imprenditori sociali siamo in grado fare di più con meno, ottenendo esiti migliori, in termini di qualità e sostenibilità dell'azione amministrativa. Siamo ben felici di mettere a disposizione del ministro Provenzano questo patrimonio di conoscenza, insieme a tanti giovani amministratori progressisti. L'obiettivo è quello di sostenere l'implementazione del Piano per il Sud che il Governo si appresta a varare". (Ren)