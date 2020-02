Roma: al via incontri tra sindacati e assessori capitolini, si parte domani dai trasporti

- Si aprono domani i tavoli di confronto tra i sindacati romani e l'amministrazione capitolina. Dopo l'incontro in Campidoglio di gennaio scorso, in cui fu concordato l'avvio di tavoli tematici, domani si comincia dai trasporti. I rappresentanti di Roma e del Lazio di Cgil, Cisl, Uil e Ugl incontreranno l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese, nella sede del dipartimento a via Capitan Bavastro. (Rer)