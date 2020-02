Casoria (Na): Puzone (FI), sul Puc fuga dalle responsabilità del centrosinistra

- "Perché sindaco e maggioranza non hanno voluto che il consiglio comunale discutesse del Piano urbanistico? Lo chiariscano innanzitutto ai cittadini". Lo ha affermato in una nota Alessandro Puzone, consigliere comunale di Forza Italia di Casoria (Na) rinviando alla seduta d'aula che ha visto l'opposizione di centrodestra abbandonare i lavori consiliari. Puzone ha aggiunto: "Non è accettabile portare in aula il programma integrato della città sostenibile, il Pics, ed evitare qualsiasi confronto sul tema prioritario dello sviluppo urbanistico di Casoria. E' evidente una clamorosa fuga dalle proprie responsabilità politiche". Quindi la conclusione: "Cancellare il tema del Puc dall'ordine del giorno della seduta nonostante la nostra piena disponibilità a dare il nostro contributo al dibattito è stato un atto politicamente scorretto, una scorrettezza nei confronti di tutti i cittadini". (Ren)