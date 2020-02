M5s: Taverna, contro vitalizi sabato alle 14 appuntamento in piazza Santi Apostoli

- La senatrice del Movimento cinque stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato, in un post sul blog delle Stelle, informa che "in questi giorni le adesioni per la manifestazione di sabato 15 febbraio sono aumentate a tal punto che abbiamo dovuto scegliere una piazza più grande. Questo mi rende chiaramente molto felice. La casta vuole riprendersi i vitalizi che noi abbiamo già tagliato. I cittadini, per primi, ci hanno chiesto di difenderli dalla disonestà di questi signori che sanno di usufruire di un privilegio che non gli spetta. L’essere così spregiudicati nel volersi riprendere un privilegio assurdo mi fa ribollire di rabbia. Difendiamo la giustizia sociale". Quindi, Taverna dà appuntamento "a Roma, dalle 14, in piazza Santi Apostoli. Non facciamoci prendere in giro da questa gente". (Rin)