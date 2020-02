Messico-Usa: Msf, politiche migratorie aumentano rischi per migranti e rifugiati

- Le politiche migratorie di Stati Uniti e Messico aumentano i rischi per la salute e la sicurezza di migranti e rifugiati. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) nel rapporto “Senza uscita” diffuso oggi. La popolazione migrante in cerca di asilo è intrappolata da una combinazione di barriere che rappresentano un rischio per la loro salute fisica e mentale, denuncia l’Ong, che ha condotto 480 interviste con migranti e richiedenti asilo centroamericani. I dati medici, si legge, mostrano alti livelli di violenza, abusi e maltrattamenti subiti da migranti e rifugiati nei loro paesi di origine, lungo la rotta migratoria e sotto la custodia delle autorità statunitensi e messicane; un livello di violenza, denuncia Msf, paragonabile a quello delle zone di guerra. (segue) (Mec)