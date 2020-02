Messico-Usa: Msf, politiche migratorie aumentano rischi per migranti e rifugiati (2)

- “Molti dei nostri pazienti fuggono disperatamente dalla violenza nei loro paesi", spiega Sergio Martin, coordinatore generale del progetti di Msf in Messico. "Hanno bisogno di protezione, assistenza e l'opportunità di presentare domanda di asilo. Invece, affrontano altra violenza sulla rotta migratoria e gli è proibito rimanere in paesi dove potrebbero essere al sicuro. Sono intrappolati e senza alcuna possibilità di accedere ai meccanismi di protezione”. La metà degli intervistati (45,8 per cento) cita almeno un atto violento come motivazione per lasciare il proprio paese. Oltre il 75 per cento delle persone che viaggiano con bambini afferma di aver lasciato le proprie case a causa della violenza, compresi i tentativi di reclutamento forzato da parte di bande armate. (segue) (Mec)