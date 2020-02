Messico-Usa: Msf, politiche migratorie aumentano rischi per migranti e rifugiati (4)

- Lo scorso gennaio anche l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha denunciato che il piano statunitense per frenare i flussi di migranti in ingresso bloccandoli in Messico, in attesa che la loro richiesta di asilo venga processata, mette le famiglie “a serio rischio” e compromette le procedure di protezione. “Per un anno il programma ‘Resta in Messico' dell’amministrazione Trump ha privato i richiedenti asilo dei loro diritti, mettendoli in pericolo nelle città di confine”, ha dichiarato Thomas Rachko, advocacy officer di Hrw, secondo quanto riferisce un comunicato dell’Ong. “Questo programma è la pietra miliare degli sforzi dell’amministrazione Usa di svuotare il diritto di chiedere asilo negli Stati Uniti, e le sue conseguenza sono state terribili”, ha aggiunto. (segue) (Mec)