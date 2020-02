Messico-Usa: Msf, politiche migratorie aumentano rischi per migranti e rifugiati (5)

- Secondo dati raccolti da Hrw, a dicembre 2019 oltre 59 mila richiedenti asilo, inclusi 16 mila bambini, sono stati rimandati in Messico ad attendere che la loro richiesta di asilo fosse processata negli Usa. Il gruppo di advocacy Human Rights First ha registrato oltre 816 casi di rapimento, stupro, tortura e altri attacchi nei confronti dei migranti coinvolti dal programma. Secondo dati governativi, inoltre, solo il 4 per cento dei richiedenti asilo nel programma è stato rappresentato da un avvocato e a meno dell’1 per cento è stata garantita protezione negli Usa. (Mec)