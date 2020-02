Roma: da Assemblea capitolina ok unanime a delibera per arnie comunali e 'apicoltura urbana'

- In Campidoglio arrivano le api. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una delibera d'indirizzo a prima firma del presidente M5s della commissione Ambiente Daniele Diaco per impegnare la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta ad attivarsi per trovare "spazi pubblici da dedicare all'apicoltura urbana" coinvolgendo "le giovani generazioni e la cittadinanza tutta nella realizzazione di arnie urbane, arnie artistiche, api didattica, educazione alimentare e ambientale, manifestazioni apistiche,mostre, conferenze, incontri e installazioni dedicate al tema della sostenibilità urbana e alla salvaguardia delle api". La delibera inoltre chiede "impegni concreti per lo sviluppo dell'apicoltura". Come? Si legge nel provvedimento: "Attraverso l'incremento del verde pubblico in particolare delle specie 'gradite alle api' a diffondere il valore dell'apicoltura come bene comune". La delibera è stata illustrata in aula da Diaco: "L'ape - ha detto - in qualità di impollinatore, rappresenta il 70 per cento dell'alimentazione agroalimentare, delle nostre verdure, dei nostri alimenti e questo ci fa capire l'importanza di questo insetto e della sua eventuale estinzione. Il tema dell'apicoltura rientra in un tema molto sentito che è quello della food policy, un tema legato alla produzione agroalimentare e alla lotta dei cambiamenti climatici. Tutto questo spinge la città di Roma a tutelare questi insetti, costruendo delle arnie che sono la loro casa per metterli in sicurezza e aiutarli a riprodursi. Una attività che già viene portata avanti in alcuni Municipi. Oltre alla costruzione di arnie, Roma capitale cercherà di sensibilizzare i ragazzi nella cultura della salvaguardia delle api all'interno delle scuole e dei centri culturali". "Su un tema così - ha proseguito il consigliere M5s - importante e delicato, Roma può essere capofila e gli altri comuni potranno seguirci. E' un atto che rientra in un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, alla lotta degli agenti inquinanti, alla salvaguardia della biodiversità e anche alla salvaguardia della produzione agroalimentare. Sono temi centrali dove la politica, come sta facendo l'Europa, deve dare un importante contributo". (Rer)