Argentina: crisi del debito, titoli e borsa in calo per incertezza su prossime scadenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli di stato argentini e la borsa di Buenos Aires hanno registrato oggi una marcata discesa a metà seduta. A determinare il calo in media di circa il 10 per cento dei titoli in pesos, del 4 per cento dei titoli in dollari, e del 2,8 per cento dell'indice Merval, scrive il quotidiano specializzato "Ambito Financiero", l'incertezza determinata dall'annuncio di ieri sera da parte del ministero dell'Economia che la collocazione di titoli destinata a finanziare il pagamento di imminenti scadenze del debito non ha ricevuto offerte ed è stata dichiarata "deserta". (segue) (Abu)