Argentina: crisi del debito, titoli e borsa in calo per incertezza su prossime scadenze (2)

- Il governo è prontamente corso ai ripari annunciando che onorerà ad ogni modo gli impegni corrispondenti agli interessi dell'emissione in pesos con scadenza domani, mentre verrà posticipata la scadenza della riscossione del capitale per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. "Il posticipo delle scadenze non compromette in alcun modo la strategia di normalizzazione della curva di rendimenti", afferma il governo attraverso una nota. "Questa amministrazione non osserva difficoltà nella capacità di affrontare le scadenze in pesos", rassicura inoltre il comunicato del ministero dell'Economia. (segue) (Abu)