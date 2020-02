Argentina: crisi del debito, titoli e borsa in calo per incertezza su prossime scadenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è previsto per domani l'arrivo in Argentina di una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata dal direttore aggiunto per l'emisfero occidentale, Julie Kozack, e da Luis Cubeddu, capo dell'ufficio di Buenos Aires. Obiettivo della task force dell'Fmi, ha dichiarato un portavoce dell'istituzione multilaterale, quello di "continuare il dialogo in corso sul programma economico del governo e sulle prospettive economiche del paese" oltre a quello di "conoscere meglio la strategia delle autorità per affrontare la situazione del debito estero argentino". Kozack e Cubeddu si incontreranno nel corso del loro soggiorno con i vertici del gabinetto economico per portare avanti i negoziati sulla proposta del governo del presidente Alberto Fernandez sulla ristrutturazione di un debito estero che ammonta a circa 100 miliardi di dollari complessivamente e del quale l'Fmi è il principale azionista per circa 44 miliardi. (segue) (Abu)