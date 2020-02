Argentina: crisi del debito, titoli e borsa in calo per incertezza su prossime scadenze (4)

- Avanzo fiscale di un punto del Pil a partire dal 2021 e fino al 2024 e bilancia commerciale in attivo tra 18 e i 25 miliardi di dollari nello stesso periodo. Questi i numeri che, secondo il governo Fernandez, faranno da sostegno finanziario al piano di ristrutturazione dei pagamenti che verrà sottoposto all'attenzione dell'Fmi. La proposta, che verrà presentata alla missione guidata da Kozack, prevede anche l'impegno a proseguire nello sviluppo del bacino non convenzionale di Vaca Muerta in modo da garantire a partire dal 2024 ingressi per ulteriori 5 miliardi di dollari dall'export di idrocarburi. Unica condizione richiesta da Buenos Aires, secondo quanto affermato a più riprese nelle ultime settimane dallo stesso presidente Alberto Fernandez e dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, è quella di permettere al paese di avviare da subito la ripresa economica attraverso una politica espansiva. (segue) (Abu)