Argentina: crisi del debito, titoli e borsa in calo per incertezza su prossime scadenze (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guzman ha sottolineato da parte sua che il buon esito dei negoziati per la ristrutturazione del debito argentino sarà "la vera prova di una architettura finanziaria globale sostenibile", pur riconoscendo che "per cambiare le regole di fondo servirà tempo". Secondo Guzman l'Argentina dispone di "pochissimo tempo per trovare un accordo che consenta di continuare a restituire il debito senza cadere in una recessione dura". Nel corso dello stesso foro, il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz aveva ricordato l'esempio della Grecia, quando seguendo le ricette economiche imposte dalla Troika (Fmi, Ue, Bce) durante la crisi del debito sovrano andò perso un quarto del Pil ellenico è un quarto dei posti di lavoro. Secondo Stiglitz "dopo un quarantennio di ricette neoliberali adesso possiamo dire che hanno fallito". (Abu)