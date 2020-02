Albania-Kosovo: Rama riceve Kurti, serve nuova velocità in cooperazione fra i due paesi

- Serve una nuova velocità nella cooperazione fra l'Albania e il Kosovo: è quanto hanno concordato oggi il premier albanese Edi Rama e quello del Kosovo Albin Kurti, giunto oggi a Tirana, nella sua prima visita all'estero. I due hanno dichiarato di aver concordato di organizzare una riunione congiunta di governo alla fine del prossimo marzo a Scutari. L'ultima riunione fra gli esecutivi dei due paesi risale alla fine del 2018, "perciò questo vuoto ci impone di essere più produttivi", ha detto Rama. "Il mio desiderio è che ci sia una potente rispesa della cooperazione, come non e' stata mai prima. Il Kosovo e l'Albania sono una priorità reciproca. Non e' una questione che può aspettare", ha ribadito da parte sua Kurti. (segue) (Kop)