Serbia: presidente Albania Meta, importante impegno Ue e Usa per ripresa dialogo

- L'impegno dell'Unione europea e degli Stati uniti per la ripresa del dialogo fra il Kosovo e la Serbia e' importante e ben accolto: lo ha affermato il presidente albanese della Repubblica Iir Meta nel corso dell'incontro avuto oggi con il premier kosovaro Albanin Kurti, in visita ufficiale a Tirana. "E' altrettanto importante che tutte le forze politiche del Kosovo siano unificate su una piattaforma inclusiva in questo processo", ha detto Meta, dicendosi "convinto che le istituzioni del Kosovo, continueranno a rappresentare il migliore interesse del paese nel dialogo con la Serbia". Il capo dello Stato albanese ha poi ribadito che il governo del premier Kurti "ha tutte le possibilità ad essere un positivo esempio nella nostra regione. Anche il partenariato strategico tra i nostri due paesi dovrà essere un modello e un incoraggiamento per la cooperazione regionale", ha sottolineato Meta.(Alt)