Albania-Serbia: presidente Meta, appello a comunità albanese Valle Presevo a partecipare ad elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta, ha invitato la comunità albanese della Valle di Presevo, nel sud della Serbia, a "prendere parte nelle elezioni politiche e locali", del prossimo 26 aprile. "La partecipazione ai processi elettorali è di grande importanza. Incoraggio tutte le forze politiche della Valle di Presevo, e anche tutti gli albanesi ovunque si trovino in Serbia a unificare le loro posizioni, in modo da poter massimizzare il loro ruolo e contribuire nelle future istituzioni si a livello centrale che locale", ha fatto sapere Meta tramite un comunicato. A parere del capo dello Stato albanese "una maggiore cooperazione tra i fattori albanesi, porterà ad aumentare la loro rappresentazione, ed una stretta cooperazione con la comunità internazionale farà sì che la loro voce sia più forte in funzione delle richieste e dei loro legittimi diritti in Serbia". (Alt)