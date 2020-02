I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador-Usa: Moreno domani a Washington per bilaterale con Trump - Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, viaggia domani a Washington atteso a un bilaterale con l'omologo statunitense, Donald Trump. L'incontro, fa sapere Quito, nasce per un invito del Dipartimento di Stato Usa e servirà a trattare temi di di cooperazione economica e commerciale, di investimenti, sicurezza pubblica, cooperazione allo sviluppo, educazione, cultura, lotta contro la corruzione e il traffico di stupefacenti. nel suo passaggio a Washington, Moreno incontrerà tra gli altri anche il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, e il presidente della Banca mondiale (Bm), David Malpass. In agenda anche incontri con parlamentari, imprenditori e migranti ecuadoriani. Gli Usa, il principale socio commerciale dell'Ecuador, ospitano circa un milione e mezzo di ecuadoriani. (segue) (Res)