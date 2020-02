I fatti del giorno - America Latina (2)

- Cile: scandalo corruzione coinvolge deputato maggioranza e ministro Economia - Il governo del presidente cileno Sebastian Pinera rischia di essere coinvolto in un presunto scandalo di corruzione mentre affronta una profonda crisi politica iniziata con le proteste sociali in corso ininterrottamente dal mese di ottobre. Una registrazione filtrata alla stampa lo scorso fine settimana rivela che un imprenditore del settore delle costruzioni, Bruno Fulgeri Sagredo, avrebbe ricevuto la richiesta di una tangente da circa 60 mila euro da parte del deputato dell'Unione democratica (Udi), Gustavo Hasbun, appartenente alla coalizione di governo, per intercedere a suo favore presso l'attuale ministro dell'Economia ed allora sottosegretario ai Lavori Pubblici, Lucas Palacios. Nella registrazione si sente il deputato Hasbun dichiararsi disponibile ad intercedere presso Palacios aggiungendo alla fine la frase che lo incriminerebbe: "Occhio che questo costa soldi", dice Hasbun. (segue) (Res)