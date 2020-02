I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: missione Fmi in arrivo a Buenos Aires, focus su proposta ristrutturazione debito estero - E' previsto per domani l'arrivo in Argentina di una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata dal direttore aggiunto per l'emisfero occidentale, Julie Kozack, e da Luis Cubeddu, capo dell'ufficio di Buenos Aires. Obiettivo della task force dell'Fmi, ha dichiarato un portavoce dell'istituzione multilaterale citato dal quotidiano "Clarin", quello di "continuare il dialogo in corso sul programma economico del governo e sulle prospettive economiche del paese" oltre a quello di "conoscere meglio la strategia delle autorità per affrontare la situazione del debito estero argentino". Kozack e Cubeddu si incontreranno nel corso del loro soggiorno con i vertici del gabinetto economico per portare avanti i negoziati sulla proposta del governo del presidente Alberto Fernandez sulla ristrutturazione di un debito estero che ammonta a circa 100 miliardi di dollari complessivamente e del quale l'Fmi è il principale azionista per circa 44 miliardi. (segue) (Res)