I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: Usa condannano irruzione forze armate in parlamento e fanno appello al dialogo - Gli Stati Uniti hanno condannato l’irruzione delle forze armate all’interno della sede dell’Assemblea nazionale di El Salvador e si uniscono agli altri attori internazionali nel chiedere un dialogo pacifico per porre fine alla crisi politica nel paese. “Non approviamo la presenza delle forze armate nell’Assemblea nazionale e mi sono sentito sollevato quando questa situazione si è conclusa senza violenza. Mi unisco a tutti gli attori che chiedono un dialogo pacifico”, ha scritto l’ambasciatore Usa nel paese, Ronald Johnson, sul suo account Twitter. “El Salvador manterrà i progressi in materia di sicurezza e promuoverà la crescita economica se tutti i rami del governo lavoreranno in modo indipendente, rispetteranno lo stato di diritto e manterranno il ruolo non politico della forza armata e della polizia nazionale”. (segue) (Res)