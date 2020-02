I fatti del giorno - America Latina (5)

- El Salvador: Corte suprema ordina a Bukele di “astenersi dall’uso della forza armata” per fini politici - La Corte suprema di El Salvador ha ordinato al presidente Nayib Bukele di “astenersi dall’uso della forza armata” per fini politici e ha disposto l’annullamento della sessione parlamentare straordinaria convocata lo scorso 9 febbraio per approvare un fondo di 109 milioni di dollari destinati alla fase III del Piano di controllo territoriale. L’alto tribunale, riferisce la stampa locale, ha ordinato che il capo dello stato “si astenga dall’uso della forza armata in attività contrarie ai fini costituzionali stabiliti e dal mettere a rischio la forma di governo repubblicano, democratico e rappresentativo, il sistema politico pluralista e in particolare la separazione dei poteri”. La sentenza arriva in risposta all’istanza di incostituzionalità presentata da un gruppo di cittadini contro la convocazione della seduta straordinaria del 9 febbraio. La Corte ordina inoltre al ministro della Difesa e al direttore della polizia nazionale di “non esercitare funzioni e attività distinte da quelle a cui sono costituzionalmente e legalmente obbligati”. (Res)