I fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: morti tutti i membri dell'equipaggio dell'elicottero abbattuto dalla Turchia - Tutti i membri dell’equipaggio dell’elicottero militare siriano abbattuto questa mattina dalle forze armate della Turchia nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, hanno perso la vita. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” una fonte militare di Damasco. La notizia dell’abbattimento del velivolo siriano era stata data in mattinata dal ministero della Difesa di Ankara, il quale ha fatto anche sapere che le forze governative di Damasco si sono contestualmente ritirate dalla città di Nairab. Successivamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiarito che il governo siriano pagherà un "prezzo molto alto" per gli attacchi condotti contro le forze di Ankara nel governatorato di Idlib. Erdogan ha fatto riferimento alla risposta della Turchia dopo gli attacchi governativi che nella giornata di ieri hanno provocato la morte di cinque militari turchi, sottolineando che il governo di Damasco "ha ottenuto ciò che si meritava". Il presidente turco ha tuttavia aggiunto che la risposta di Ankara non si è esaurita. Inoltre, Erdogan ha anche anticipato che domani, 12 febbraio, presenterà un piano dettagliato su come verranno sulle prossime mosse sul campo di battaglia di Idlib. (segue) (Res)