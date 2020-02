I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Turchia: arrestate 14 persone sospettate di legami con l'organizzazione di Fetullah Gulen - La polizia turca ha arrestato almeno 14 persone sospettate di intrattenere legami con l'organizzazione Hizmet, guidata dal predicatore islamico Fetullah Gulen. Lo riferisce l'agenzia stampa turca "Anadolu", citando fonti delle forze di sicurezza. Pubblici ministeri a Istanbul hanno emesso mandati d'arresto per 28 persone dopo che queste avrebbero utilizzato ByLock, un'applicazione di messaggistica per smartphone utilizzata dall'organizzazione di Gulen. La polizia ha arrestato 14 dei sospettati in operazioni condotte in simultanea a Istanbul, ad Ankara e nelle province di Isparta e di Bolu. Ancora in corso la ricerca dei rimanenti sospettati. Il governo di Ankara definisce l'organizzazione guidata da Gulen un gruppo terroristico che avrebbe come obiettivo il sovvertimento dello Stato attraverso l'infiltrazione dei propri membri nelle istituzioni turche. Il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 rientrerebbe in questo piano. (segue) (Res)